Serie A il verdetto della Commissione Lazio promossa Napoli e Pisa a rischio blocco

La Commissione della Serie A ha aggiornato sulla situazione finanziaria dei club, evidenziando che Lazio rispetta i parametri richiesti. Tuttavia, Napoli e Pisa sono a rischio di blocco a causa di alcune criticità nei loro bilanci. La vigilanza sui parametri economici rimane centrale per garantire la stabilità del campionato e rispettare le normative finanziarie vigenti.

Inter News 24 Serie A la Commissione vigila sui bilanci dei club ha fatto il punto sulla situazione finanziaria con Lazio dentro i parametri mentre Napoli e Pisa. La Serie A fa i conti con i numeri e il primo verdetto ufficiale è arrivato dopo la riunione odierna della Commissione indipendente che monitora lo stato finanziario dei club professionistici italiani, non solo calcistici ma anche di altre discipline come il basket. A fare il punto è La Gazzetta dello Sport, che chiarisce quali società hanno superato l'esame e quali invece restano in una posizione delicata in vista della prossima estate.

