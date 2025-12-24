Sequestrati 15 chili di pesce blitz della locale
Il Nucleo di polizia commerciale della locale ha sequestrato oltre 15 chilogrammi di pesce non idoneo alla vendita. Durante l'ispezione, avvenuta all'interno di un esercizio del centro, gli agenti hanno rilevato violazioni in materia di sicurezza alimentare: il prodotto ittico è risultato privo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
