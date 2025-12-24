Gara valida per la seconda giornata del Gruppo D di Coppa d’Africa 2025. Entrambe le squadre hanno vinto all’esordio ed ora sono pronti a sfidarsi per il primato in classifica. Senegal-Rd Congo si giocherà sabato 27 dicembre 2025 alle ore 16 presso lo stadio di Tangeri. SENEGAL-RD CONGO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il Senegal vuole confermarsi come la protagonista del calcio africano, magari bissando il trionfo in questa competizione nel 2021. La squadra è costruita su una base offensiva di grande qualità; in difesa spicca il capitano Kouibaly, mentre a centrocampo c’è il duo Guye-Guye, a garantire filtro ed equilibrio. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Senegal-Rd Congo, seconda giornata-Gruppo D-Coppa d'Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

Coppa d'Africa, quando si gioca: le date, i gironi «gli italiani» e dove vederla in tv; Primo gol dalla Serie A in Coppa d'Africa; Coppa d'Africa: Lookman decisivo, Jackson trascina il Senegal, Tunisia e RD Congo iniziano bene; Coppa d'Africa 2025: i gironi, la formula, gli ‘italiani’, il calendario e dove vederla in tv.

Il Senegal vola ai Mondiali, 3ª qualificazione consecutiva. RD Congo ai playoff - I Leoni di Teranga strappano il pass per il Nord America grazie al netto successo contro la Mauritania, che permette di tenere a distanza la ... tuttomercatoweb.com

Prosegue la Coppa d’Africa in diretta ed in esclusiva su Sportitalia: oggi 4 match R.D del CongoBenin Ore 13:30 - Canale 60 DTT SenegalBotswana Ore 16:00 - Canale 60 DTT NigeriaTanzania Ore 18:30 - Canale 60 DTT TunisiaUganda Ore 21:00 x.com

Za a cigaba da fafatawa a AFCON yau Talata, 23 ga Disamba, inda rukunoni C da D za su shiga fafatawar: DR Congo Benin (Rukuni D) Senegal Botswana (Rukuni D) Najeriya Tanzania (Rukuni C) Menene hasashen ku a waa - facebook.com facebook