Selvaggi sul Torino | Vlasic leader vero ma il club ha perso ambizione Cagliari? Partita tra squadre caratterizzate da questo Derby? Il gap c’è sempre stato ma prima c’era…

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Selvaggi sul Torino: l’ex Campione del Mondo del 1982 ha parlato a Tuttosport facendo una lunga analisi della sua ex squadra Campione del Mondo nel 1982 e protagonista di due stagioni intense in maglia granata tra il 1982 e il 1984, Franco Selvaggi ha parlato a Tuttosport del momento attuale del Torino. Un’analisi schietta, senza . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Selvaggi sul Torino: «Vlasic leader vero, ma il club ha perso ambizione. Cagliari? Partita tra squadre caratterizzate da questo. Derby? Il gap c’è sempre stato, ma prima c’era…»

