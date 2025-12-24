Segreti di famiglia 3 replica puntata 24 dicembre in streaming | Video Mediaset

Il 24 dicembre, in streaming su Video Mediaset, va in onda la replica di

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 24 dicembre – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna sul set di una serie televisiva prodotta da Poyraz, un attore si uccide: durante una scena con una pistola, l’attore preme il grilletto e si spara davvero. I principali sospettati risultano essere Ayca e Murat, i protagonisti della serie, poiché l’attore morto e la ragazza in questione avevano avuto una relazione. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 28 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

