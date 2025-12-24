Segreti di famiglia 3 replica puntata 24 dicembre in streaming | Video Mediaset
Il 24 dicembre, in streaming su Video Mediaset, va in onda la replica di
Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 24 dicembre – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna sul set di una serie televisiva prodotta da Poyraz, un attore si uccide: durante una scena con una pistola, l’attore preme il grilletto e si spara davvero. I principali sospettati risultano essere Ayca e Murat, i protagonisti della serie, poiché l’attore morto e la ragazza in questione avevano avuto una relazione. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 28 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Leggi anche: Segreti di famiglia 2, replica puntata 24 ottobre in streaming | Video Mediaset
Leggi anche: Segreti di famiglia 3, replica puntata 24 novembre in streaming | Video Mediaset
Segreti di famiglia 3, replica puntata 19 dicembre in streaming | Video Mediaset; Segreti di famiglia 3, replica puntata 16 dicembre in streaming | Video Mediaset; Segreti di famiglia 3 replica puntata 17 dicembre in streaming | Video Mediaset; Segreti di famiglia 3, replica puntata 17 dicembre in streaming | Video Mediaset.
Segreti di famiglia 3, replica puntata 23 dicembre in streaming | Video Mediaset - Video per rivedere in streaming l'episodio inedito disponibile su Mediaset Infinity ... superguidatv.it
“Segreti di famiglia 3”: le anticipazioni dall’8 al 12 dicembre - Le investigazioni condotte da Tugce indirizzano Eren verso un collegamento cruciale: l'improvvisa scomparsa di Ismail potrebbe ricondurre a Ceylin. 105.net
Segreti di famiglia, trame al 3/10: Cetin arrestato, Defne rapita, Metin accoltellato - Nelle puntate disponibili da lunedì 29 settembre a venerdì 3 ottobre su Mediaset Infinity, Cetin finirà in prigione. it.blastingnews.com
La notte nel cuore Anticipazioni Martedì 23 Dicembre Melek dà alla luce Esat; Hikmet e Halil vengono
«Kadir rivela ai tre uomini di aver catturato Can». La terza stagione di "Segreti di Famiglia" promette di essere un turbinio di emozioni e colpi di scena. Dal 22 al 26 dicembre, gli appassionati della soap turca "Yargi" potranno immergersi in nuovi episodi, dispo - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.