Seggiovia si sgancia e precipita | morto il calciatore tedesco ex difensore di Stoccarda e

AGI - Calcio tedesco in lutto per la tragica morte a 34 anni di  Sebastian Hertner, precipitato da 70 metri a causa di un  malfunzionamento della seggiovia  durante una  vacanza sciistica  in  Montenegro. L'ex difensore dello  Stoccarda, del  Monaco 1860  e del  Darmstadt  giocava ancora ed era capitano dell' ETSV Hamburgo, in quinta divisione. Dettagli dell'incidente e dinamica della caduta. L'incidente si è verificato martedì a  Savin Kuk, vicino a  Zabliak, nel sud del Paese balcanico. La  seggiola a due posti  si è sganciata dal cavo e ha urtato quella più in basso. Il  calciatore  è precipitato da 70 metri a causa del  cedimento strutturale  dell'impianto. 🔗 Leggi su Agi.it

