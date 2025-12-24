Seggiovia si sgancia e precipita | morto il calciatore tedesco ex difensore di Stoccarda e

AGI - Calcio tedesco in lutto per la tragica morte a 34 anni di Sebastian Hertner, precipitato da 70 metri a causa di un malfunzionamento della seggiovia durante una vacanza sciistica in Montenegro. L'ex difensore dello Stoccarda, del Monaco 1860 e del Darmstadt giocava ancora ed era capitano dell' ETSV Hamburgo, in quinta divisione. Dettagli dell'incidente e dinamica della caduta. L'incidente si è verificato martedì a Savin Kuk, vicino a Zabliak, nel sud del Paese balcanico. La seggiola a due posti si è sganciata dal cavo e ha urtato quella più in basso. Il calciatore è precipitato da 70 metri a causa del cedimento strutturale dell'impianto. 🔗 Leggi su Agi.it

