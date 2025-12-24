Sedici treni straordinari per chi vuole festeggiare il capodanno a Venezia
Come avviene ormai da anni, occasione del Capodanno 2026, Trenitalia, in accordo con la Regione del Veneto, ha predisposto un programma speciale di corse straordinarie dei treni regionali per agevolare il rientro dei viaggiatori dopo i festeggiamenti in laguna.
Due treni straordinari a Capodanno per i Pinguini Tattici Nucleari - Il Comune di Genova ha acquistato due treni regionali speciali con partenza dalla stazione di Genova Brignole, alle 3 del mattino di giovedì 1° gennaio, per Savona (con arrivo alle 4. ansa.it
