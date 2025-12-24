Se il pallone diventa magia La favola di Yannick Bright Dall’Arconatese serie D al titolo Mls con Messi
Ci ha creduto. Ci ha provato. E’ caduto e poi si è rialzato. Ma alla fine ha vinto lui, realizzando un sogno dopo l’altro. Perché, un po’ come diceva Edoardo Bennato in una delle sue canzoni di successo, "ogni favola è un gioco", E quella di Yannick Bright, classe 2001, è una delle meravigliose favole del pallone che vanno raccantate ai ragazzini e non solo. Del calcio di periferia, verrebbe da dire, visto che il giovanotto partì due anni fa dalla provincia di Milano dopo il lungo percorso nelle scuole calcio e qualche apparizione nei campionati dilettantistici, per tentare la fortuna negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Se il pallone diventa magia. La favola di Yannick Bright. Dall’Arconatese (serie D) al titolo Mls con Messi.
