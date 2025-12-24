Ci ha creduto. Ci ha provato. E’ caduto e poi si è rialzato. Ma alla fine ha vinto lui, realizzando un sogno dopo l’altro. Perché, un po’ come diceva Edoardo Bennato in una delle sue canzoni di successo, "ogni favola è un gioco", E quella di Yannick Bright, classe 2001, è una delle meravigliose favole del pallone che vanno raccantate ai ragazzini e non solo. Del calcio di periferia, verrebbe da dire, visto che il giovanotto partì due anni fa dalla provincia di Milano dopo il lungo percorso nelle scuole calcio e qualche apparizione nei campionati dilettantistici, per tentare la fortuna negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Se il pallone diventa magia. La favola di Yannick Bright. Dall’Arconatese (serie D) al titolo Mls con Messi

Leggi anche: Yannick Bright l’italiano che ha vinto l’Mls con Messi: giocava in D con l’Arconatese, poi ha vinto una borsa di studio

Leggi anche: Usa, l’Inter Miami vince la MLS Cup 2025! Messi festeggia il titolo e spiega: «Portare il club in vetta era la sfida. Busquets e Alba? Meritano questo finale. Qui trasferte da 7 ore!»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Se il pallone diventa magia. La favola di Yannick Bright. Dall’Arconatese (serie D) al titolo Mls con Messi.

Se il pallone diventa magia. La favola di Yannick Bright. Dall’Arconatese (serie D) al titolo Mls con Messi - Il centrocampista classe 2001 è cresciuto nelle scuole calcio del “milanese“ prima di ricevere una borsa di studio e partire per l’avventura negli Stati Uniti "Leo non è uno di molte parole, però tras ... msn.com