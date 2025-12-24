In un mondo in costante cambiamento, le emozioni più profonde trovano il loro senso nella condivisione con le persone care. Anche nei momenti più semplici, il desiderio di stare vicino a chi si ama rimane un valore senza tempo, capace di dare conforto e significato alla nostra esistenza. Riconoscere l’importanza di questi legami ci permette di apprezzare ogni istante, anche nei contesti più quotidiani.

«Se il mondo stesse finendo, vorrei essere accanto a te. Se la festa fosse finita, e il nostro tempo sulla Terra fosse finito, vorrei tenerti stretta solo per un po’». Quando mi sono state tradotte le parole di questa canzone, Die With A Smile, di Bruno Mars e Lady Gaga - sentita alla radio - mi sono messo quasi a piangere. Il mio nome è Espedito R., sono diventato cieco e assai vecchio e ho la “condanna” di essere ancora assai lucido (questa lettera, sotto dettatura, l’ha scritta mio nipote). Oggi la mia mente vive come in un film, rivendendo ciò che è stato. Tra gli incontri, il sorriso di lei, che chiamerò Mirella. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Se il mondo stesse finendo...

Leggi anche: Pedullà: “Leao? Sembra quasi come se ti stesse facendo una cortesia. Se entra come col Napoli …”

Leggi anche: Rinascere dopo il cancro: a San Leucio un incontro per ritrovare sé stesse

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Se il mondo stesse finendo...; Tsunoda in Red Bull: Ci sono possibili scenari per il 2026 | FP - News; Il futuro scioccante di Yuki Tsunoda con la Red Bull: ruoli oltre a quello di pilota di riserva lo attendono nel 2026..

NEL 2013, LG HA INGANNATO LA GENTE FARLE PENSARE CHE IL MONDO STESSE FINENDO.

"Sono alla fine del mondo, nel capo opposto del Pianeta rispetto all'Italia, come dice una mia compagna, non condividiamo neanche le stesse stelle con quelli a casa. Nonostante ciò io qua ho sentito che c’è posto per me, credo mi stesse aspettando. L’ho p - facebook.com facebook

"L'essenza stessa della percezione geniale del mondo sta nella capacità di penetrare nel profondo delle cose, mentre l'essenza della percezione illusoria sta nel nascondere a se stessi la realtà". Oggi nel 1937 moriva il filosofo #PavelAleksandrovicFlorenskij. x.com