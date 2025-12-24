Scritte contro minorenne Il collettivo | Servono percorsi sessuo-affettivi

Le scuole di Ascoli continuano a essere imbrattate da mesi da un ignoto vandalo che usa le mura dei plessi cittadini per scrivere a caratteri cubitali insulti violenti e sessisti contro una ragazzina ascolana. Ci sarebbe un video in cui viene immortalato un soggetto con cappuccio e giaccone scuro, ma purtroppo non un volto. Nel frattempo, la famiglia della ragazzina, gli altri studenti e i cittadini che leggono quelle scritte prima che vengano coperte continuano a subire questi atti incommentabili. Tra chi alza la voce c’è il collettivo Liber*tutt*: "Ennesima sequenza di scritte violente, sessiste e intimidatorie, stavolta sui muri del liceo delle Scienze Umane di via Faleria e su quelle dei plessi adiacenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

