Scritte contro minorenne Il collettivo | Servono percorsi sessuo-affettivi

Le scuole di Ascoli continuano a essere imbrattate da mesi da un ignoto vandalo che usa le mura dei plessi cittadini per scrivere a caratteri cubitali insulti violenti e sessisti contro una ragazzina ascolana. Ci sarebbe un video in cui viene immortalato un soggetto con cappuccio e giaccone scuro, ma purtroppo non un volto. Nel frattempo, la famiglia della ragazzina, gli altri studenti e i cittadini che leggono quelle scritte prima che vengano coperte continuano a subire questi atti incommentabili. Tra chi alza la voce c'è il collettivo Liber*tutt*: "Ennesima sequenza di scritte violente, sessiste e intimidatorie, stavolta sui muri del liceo delle Scienze Umane di via Faleria e su quelle dei plessi adiacenti.

Ascoli, orribili scritte sessiste contro una ragazzina minorenne sui muri delle scuole. È la quarta volta - Orribili scritte sessiste contro una ragazzina minorenne sui muri delle scuole ad Ascoli. corriereadriatico.it

Scritte sessiste a scuola e attacchi social, la studentessa ascolana: «Perché tanto odio contro di me?» - ASCOLI Cresce l’indignazione e lo sconcerto in città dopo che, venerdì mattina, sono apparse scritte dal contenuto sessualmente esplicito, minaccioso e con inviti al suicidio, sui muri di un istituto ... corriereadriatico.it

Nuovo episodio di vandalismo persecutorio ai danni di una studentessa minorenne. All’apertura dei cancelli di alcuni istituti scolastici sono comparse scritte volgari, offensive e minacciose, tracciate con vernice spray rossa, che riportano nome, cognome e cla - facebook.com facebook

