Scoppia il caso Breton | perché gli Usa negano il visto Ue insorge Lega fuori dal coro | Fanno bene

Roma, 24 dicembre 2025 – Una ‘black list’ diramata dagli Stati Uniti che annovera, al momento, cinque esponenti europei impegnati nella stesura del Digital Service Act. Tra loro anche l'ex commissario Ue al mercato interno Thierry Breton, nome che fa rumore. Chi compare nell’elenco, non può ottenere il visto per gli Stati Uniti: soggiorno vietato. Nell’annunciare il provvedimento, il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha chiarito immediatamente che la lista non è esaustiva e Washington è pronta ad allungarla ulteriormente. Parole (e fatti) che hanno innescato la durissima reazione europea. Sommario Pioggia di polemiche, ma la Lega sta con gli Usa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

