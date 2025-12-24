Scoperto centro di medicina estetica abusivo
Un centro di medicina estetica abusivo. E' quanto scoperto a Capua dalla guardia di finanza del Comando provinciale di Caserta nell’ambito di un’attività d’indagine coordinata e diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. L'ambulatorio clandestino era. 🔗 Leggi su Casertanews.it
