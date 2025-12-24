Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 24 dicembre, si è verificato un incidente stradale lungo l’Autostrada del Brennero. Due automobili, per cause ancora da chiarire, si sono accidentalmente scontrate tra i caselli autostradali di Affi e Ala-Avio in direzione nord.La segnalazione alla Centrale. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Scontro tra auto sull’autostrada: traffico bloccato

Leggi anche: Scontro tra auto sull’autostrada: traffico bloccato

Leggi anche: Camion prende fuoco dopo scontro con un’auto sull’autostrada A1: traffico bloccato per un’ora

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Camion prende fuoco dopo scontro con un’auto sull’autostrada A1: traffico bloccato per un’ora - Incidente tra auto e mezzo pesante sull’A1 tra Orte e Magliano Sabina: camion in fiamme, tratto chiuso per oltre un’ora e code verso Firenze ... fanpage.it