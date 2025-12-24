Scontro sulla Taric | Aumenti del 30 per cento Il sindaco | Scelta coerente con le norme

Il dibattito sulla Taric si intensifica con l'annuncio di un aumento del 30 per cento, sostenuto dal sindaco come coerente con le normative vigenti. Dall'altra parte, il comitato No Taric, guidato da Mario Danisi, critica la decisione, definendola sbilanciata. La questione coinvolge diverse forze politiche e cittadini, evidenziando le tensioni tra rispetto della legge e preoccupazioni economiche, in un contesto di confronto istituzionale e sociale.

Da una parte il comitato No Taric presieduto da Mario Danisi che parla di "scelta sbagliata" e punta il dito contro maggioranza e opposizione. Dall’altra il sindaco Tagliaferri che ribatte colpo su colpo e dice che "non è corretto affermare che l’amministrazione si sia disinteressata degli effetti sulla comunità". Insomma, non si placano le polemiche sull’introduzione della tariffa corrispettiva: "Una grave responsabilità di tutti – dice Danisi -, di sindaco e giunta, ma anche delle altre cariche politiche, da destra a sinistra, che un anno fa votarono a favore, compresi gli astenuti che ponevano una questione solamente sui tempi e non sul merito". 🔗 Leggi su Lanazione.it

