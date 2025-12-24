Scontro fra auto e scooter incidente nel pomeriggio in via Ippocrate a Terni
Incidente strale nel pomeriggio di oggi in via Ippocrate a Terni. Lo scontro ha coinvolto una auto, una Fiat Panda, e uno scooter. L’impatto si è verificato nella parte alta della via, verso la Domus Gratiae. Sul posto gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso e per la gestione del. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche: Incidente: morta 34enne di San Nicandro Garganico Scontro auto-furgone nel pomeriggio
Leggi anche: Nuovo incidente fra Borgo Bonsignore e Ribera: scontro fra due auto, ferito un 61enne
Scontro auto-scooter a Santarcangelo di Romagna: morta 18enne; Scontro tra auto e scooter, gli incidenti a Napoli e Rimini: morti un 16enne e una 18enne; Scontro auto-moto ad Albaro, due ragazze in ospedale; Scontro auto-scooter all'incrocio: uomo sbalzato dal mezzo a due ruote, finisce in ospedale.
San Benedetto, scontro tra auto e scooter in viale De Gasperi: ferito un ragazzo - L’incidente è avvenuto questa mattina all’incrocio con via Asiago. lanuovariviera.it
Scontro auto-scooter all'incrocio: uomo sbalzato dal mezzo a due ruote, finisce in ospedale - Ad avere la peggio stasera nello scontro tra un'auto e uno scooter all’incrocio tra viale La Grola e via Caselli, è stato uno scooterista, sbalzato dal mezzo dopo ... parmatoday.it
Piazza Palermo, scontro semi frontale tra auto e scooter: ferito cinquantaquattrenne - L’uomo è stato trasportato al Galliera in codice giallo, traffico in tilt per il mercato straordinario ... lavocedigenova.it
Camion prende fuoco dopo scontro con un’auto sull’autostrada A1: traffico bloccato per un’ora - facebook.com facebook
Incidente oggi a Roma tra Acilia e Dragoncello, scontro auto-bus Atac: morta una 27enne x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.