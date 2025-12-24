Sono oltre 30 le persone identificate dalla polizia a seguito delle indagini effettuate dalla Digos dopo gli scontri avvenuti lo scorso 20 dicembre a Torino nel corso della manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Nel corso dei controlli effettuati nella mattinata e prima del concentramento dei manifestanti a Palazzo Nuovo, sono state identificate oltre cento persone, molte delle quali, provenienti anche da altre città, hanno poi preso parte al corteo. Inoltre, al termine della manifestazione personale della Digos ha sottoposto a controllo, perquisito e sequestrato, il furgone posizionato in testa al corteo, trovando al suo interno e sequestrando l'impianto acustico, fumogeni, bomboletta di vernice rossa, 2 generatori di corrente, taniche contenenti benzina, denunciando i tre soggetti a bordo del mezzo per violenza e resistenza aggravate a P. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Scontri Askatasuna, 30 identificati: trovati tubi e blocchi di cemento

Leggi anche: Incidente nel raccordo autostradale della Falchera a Torino: rimorchio di un tir si ribalta e perde tubi in cemento

Leggi anche: Askatasuna, il curriculum penale di 30 anni di violenze, guerriglia, scontri con gli agenti. Vandali in odore di eversione

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino: corteo e scontri con la polizia, dieci agenti feriti; Ecco il Curriculum Vitae di Askatasuna; Askatasuna il curriculum penale di 30 anni di violenze guerriglia scontri con gli agenti Vandali in odore di eversione.

Scontri Askatasuna, 30 identificati: trovati tubi e blocchi di cemento - Sono oltre 30 le persone identificate dalla polizia a seguito delle indagini effettuate dalla Digos dopo gli scontri avvenuti lo scorso 20 dicembre a ... iltempo.it