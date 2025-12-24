Scomparso Fulvio Beretta consigliere comunale a Brugherio

Se n'è andato ieri sera, 23 dicembre, all'età di 66 anni Fulvio Beretta, consigliere comunale e capogruppo del Bpe di Brugherio. Era stato ricoverato all'ospedale San Gerardo di Monza a seguito di un arresto cardiaco lunedì 22 dicembre.Chi eraNato a Milano il 9 novembre del 1959, Fulvio Beretta. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

