Scomparso Fulvio Beretta consigliere comunale a Brugherio
Se n'è andato ieri sera, 23 dicembre, all'età di 66 anni Fulvio Beretta, consigliere comunale e capogruppo del Bpe di Brugherio. Era stato ricoverato all'ospedale San Gerardo di Monza a seguito di un arresto cardiaco lunedì 22 dicembre.Chi eraNato a Milano il 9 novembre del 1959, Fulvio Beretta. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
