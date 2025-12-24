"Dalle Alpi allo Ionio, tremate squadroni, che arriva lo Spezia e fuor vi farà!". Le magiche strofe del primo inno assoluto dello Spezia, ‘Alè Alè Aquilotti’, coniato dai ragazzi di Migliarina negli anni ‘70 del secolo scorso, calzano a pannello per descrivere la fede per i colori bianchi che travalica i confini italiani, giungendo in ogni parte del mondo. È il caso del super tifoso aquilotto Attilio Ricco, che nella sua recente vacanza alle piramidi di Giza, in Egitto, non ha mancato di esporre in bella evidenza, nella sua performance sopra un cammello, la sciarpa dello Spezia, tra lo stupore generale degli egiziani e dei numerosi turisti presenti in zona per visitare i monumenti millenari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sciarpa aquilotta pure sul cammello

