Sci Coppa del mondo uomini a Livigno e donne a Semmering | programma orari delle gare e dove vederle in diretta

L'Italsci festeggia un Buon Natale con la vittoria di Sofia Goggia in Val d'Isere e i 3 podi di Paris e Schieder nella discesa libera e di Giovanni Franzoni nel SuperG. Il prossimo weekend, sabato 27 e domenica 28 dicembre, vedrà gli azzurri nuovamente protagonisti con il SuperG della Coppa del. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Sci, Coppa del mondo uomini a Livigno e donne a Semmering: programma, orari delle gare e dove vederle in diretta Leggi anche: Coppa del Mondo sci alpino Semmering 2025: programma, orari, tv, streaming. Torna la località austriaca Leggi anche: Coppa del Mondo sci alpino Livigno 2025: programma, orari, tv, streaming. Pista nuova, ma solo con un superG La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Slalom Alta Badia. Vince Mc Grath! Noel ci prova fino alla fine ma chiude con 3 decimi di ritardo - La vittoria di Mc Grath; Coppa del mondo di sci alpino 2025/26 maschile, arriva il super G a Livigno: programma, italiani in gara e dove vederli in diretta; Slalom Val d'Isere: vince Haugan, 4° Vinatzer; Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Odermatt senza rivali, Vinatzer in top ten. Coppa del mondo di sci, Slalom maschile in Alta Badia: vince McGrath. Vinatzer 10° - Leggi su Sky Sport l'articolo Coppa del mondo di sci, Slalom maschile in Alta Badia: vince McGrath. sport.sky.it

Coppa del mondo di sci alpino 2025/26 maschile, arriva il super G a Livigno: programma, italiani in gara e dove vederli in diretta - Sabato 27 dicembre nuovo appuntamente in Italia per la Coppa del mondo di sci alpino maschile 2025/2026, a Livigno per il super G: scopri quali azzurri saranno in pista e dove vedere le gare. olympics.com

Coppa del mondo di sci, Zabystran vince il SuperG maschile in Val Gardena. Franzoni 3° - Leggi su Sky Sport l'articolo Coppa del mondo di sci, Zabystran vince il SuperG maschile in Val Gardena. sport.sky.it

Dal Vesuvio alla Coppa del Mondo di Sci. A soli 16 anni, Giada D'Antonio, esordirà dallo stesso cancelletto di partenza di Mikaela Shiffrin. La storia al link nei commenti - facebook.com facebook

