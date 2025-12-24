sci alpino inizio incoraggiante per dominik paris ora arriveranno i mesi decisivi

La novità del superG di Livigno metterà fine a questa prima parte della stagione per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Un mese di gare, almeno per quanto riguarda le prove veloci, sicuramente positivo per Dominik Paris, che ha saputo ritagliarsi dei buoni risultati su piste dove in passata spesso non è riuscito a raccogliere molto. Un segnale decisamente incoraggiante in vista del mese di gennaio, dove arrivano gare come Wengen e Kitzbuehel, ma soprattutto di febbraio, con un’Olimpiade che si disputata proprio a Bormio sulla sua Stelvio. Paris ha aperto la sua stagione anche con un piccolo problema alla caviglia, che lo ha un po’ condizionato nel superG d’esordio a Copper Mountain, dove ha concluso all’undicesimo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

