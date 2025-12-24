Sci alpino chi verrà convocato per l’Italia alle Olimpiadi? Tra certezze ballottaggi e quote a disposizione

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono ormai prossime, con un’attenzione particolare alla squadra italiana di sci alpino. In questo articolo analizziamo le possibili convocazioni, considerando le certezze, i ballottaggi e le quote disponibili, offrendo un quadro aggiornato sul percorso di selezione degli atleti italiani per questa prestigiosa manifestazione internazionale.

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si stanno avvicinando sempre di più e manca poco più di un mese all’inizio dei Giochi. In casa Italia c’è ovviamente grande attesa, visto che lo sci alpino è forse la disciplina regina e soprattutto potrebbe regalare un buon bottino di medaglie alla spedizione azzurra. Ma chi ci sarà alle Olimpiadi? Alcune certezze ci sono già, mentre per altri è aperto il ballottaggio, anche perchè al momento l’Italia non avrà il massimo contingente a disposizione. Infatti se tra le donne possono essere convocate undici atlete su undici pass disponibili, al maschile per il momento i pass a disposizione sono nove. 🔗 Leggi su Oasport.it

