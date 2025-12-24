Schianto tra auto a Luzzara coinvolto anche bimbo di due anni

Nella mattinata di martedì, sulla Variante Cispadana vicino a Luzzara, si è verificato uno scontro tra due auto, coinvolgendo anche un bambino di due anni. Una donna di 31 anni ha riportato ferite in seguito all'incidente. L'evento si è verificato nelle vicinanze della rotatoria di Tagliata e le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica.

Luzzara (Reggio Emilia), 24 dicembre 2025 - Una donna di 31 anni è rimasta ferita in un incidente tra due auto accaduto nella tarda mattinata di martedì sulla Variante Cispadana alle porte di Luzzara, non distante dalla rotatoria di Tagliata. Coinvolto anche il figlio di due anni, per fortuna rimasto illeso, così come il padre, che viaggiava con loro alla guida di una Ford Focus. Si è trattato di un tamponamento con una Opel Astra condotta da un uomo cinquantenne residente a Guastalla, pure lui uscito senza conseguenze fisiche dallo scontro, dopo che la vettura, in seguito all'urto, è finita fuori strada, nel fossato laterale.

