Nella serata di oggi si è verificato un grave incidente a San Pietro in Casale, in provincia di Bologna. L’incidente ha coinvolto più veicoli, causando cinque feriti, tra cui un giovane di 19 anni ricoverato in condizioni di urgenza all’ospedale Maggiore. Le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

San Pietro in Casale (Bologna), 23 dicembre 2025 – Ennesimo grave incidente nella serata di oggi in territorio di San Pietro in Casale. A scontrarsi in un impatto fronto laterale una Volkswagen Golf, condotta da un 51enne di Malalbergo, che era in auto con la famiglia, e una Lancia, guidata da una 59enne di Galliera. Le dinamiche delle scontro sono ancora al vaglio degli agenti della polizia locale Reno Galliera intervenuti sul luogo dello scontro e che, anche nella giornata di ieri, si sono recati sul luogo dell’incidente per svolgere ulteriori accertamenti. Quel che è certo è che le due automobili stavano viaggiando in direzioni opposte: la Golf della famiglia in direzione dell’autostrada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Schianto nella notte, 5 feriti. Un 19enne d'urgenza al Maggiore

