Schianto in moto nella notte | il 34enne Fabrizio Bresaola non ce l’ha fatta

È Fabrizio Bresaola il 34enne che nella serata di martedì 23 dicembre ha perso il controllo della motocicletta finendo sull’asfalto. Purtroppo, nonostante l’immediato intervento dei soccorsi sanitari, il giovane è morto poco dopo all’ospedale Santa Chiara di Trento.L’incidenteLe esatte dinamiche. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Leggi anche: Schianto in moto sulla sp 34 a Inveruno: non ce l’ha fatta il cuggionese Antonio Pagani

Leggi anche: Tre mesi di agonia dopo lo schianto in moto, non ce l'ha fatta Davide Malavasi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Perde il controllo della moto e finisce a terra: 34enne trasportato in elicottero all'ospedale; ??Perde il controllo della moto e cade sull’asfalto: paura per un 34enne.

Tremendo schianto in moto, tragedia sul Garda: è morto a 34 anni Fabrizio Bresaola - Non ce l'ha fatta Fabrizio Bresaola di 34 anni di Arco coinvolto in un tragico incidente con la moto nella serata di ieri. ildolomiti.it