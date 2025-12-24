Schianto in moto nella notte | il 34enne Fabrizio Bresaola non ce l’ha fatta

È Fabrizio Bresaola il 34enne che nella serata di martedì 23 dicembre ha perso il controllo della motocicletta finendo sull’asfalto. Purtroppo, nonostante l’immediato intervento dei soccorsi sanitari, il giovane è morto poco dopo all’ospedale Santa Chiara di Trento.L’incidenteLe esatte dinamiche. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Un incidente stradale, simile a quello che lo aveva coinvolto 12 anni fa, è stato fatale al 34enne Fabrizio Bresaola morto a seguito di uno schianto con