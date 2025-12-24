Schianto a Sirone | auto finisce fuori strada paura per una bambina
Paura nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 dicembre lungo la strada provinciale 52 a Sirone, all'altezza di via Don Giuseppe Allamano, dove due automobili si sono scontrate violentemente. Nell'impatto, una delle due vetture è finita fuori dalla carreggiata, precipitando in una canaletta di scolo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
