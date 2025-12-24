Schiaffi in strada passante assiste e segnala con YouPol | fidanzato violento ammonito

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

YouPol è l'applicazione per smartphone per interagire con la inviare segnalazioni relative a bullismo, spaccio di sostanze stupefacenti e violenza domestica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

schiaffi in strada passante assiste e segnala con youpol fidanzato violento ammonito

Schiaffi in strada, passante assiste e segnala con YouPol: fidanzato violento ammonito

Passante assiste a una violenta lite tra fidanzati e invia segnalazione a YouPol, l’intervento della polizia evita il peggio.

Passante assiste a una violenta lite tra fidanzati e invia segnalazione a YouPol, l'intervento della polizia evita il peggio - L'applicazione è scaricabile gratuitamente sul proprio smartphone

