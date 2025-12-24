Scherma contributo ordinario 2026 oltre i 10 milioni | riconosciuto il lavoro della Federazione

Ammonta a oltre 10,15 milioni di euro il contributo assegnato da Sport e Salute alla Federscherma per il 2026. Crescita rispetto al 2025 e conferma di una strategia che unisce alto livello e impegno sociale. La Federazione Italiana Scherma consolida la propria solidità economica e progettuale. Per il 2026, Sport e Salute ha riconosciuto alla . 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: Sciopero dei giornalisti il 28 novembre, la Federazione della Stampa: “Contratto scaduto da oltre 10 anni”

Leggi anche: Nasce Ecoblade: il progetto della Federazione Italiana Scherma che ridà la vita alle lame spezzate

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Contributo Ordinario 2026 – Assegnati 10.150.658 euro alla Federazione Italiana Scherma. Il Presidente federale Luigi Mazzone: “Riconosciuto un lavoro che si sviluppa sull’alto livello come nel sociale, con una chiara visione per il futuro”.

Parmigiano, contributo caseifici sale a 9 euro a forma nel 2026 - L'Assemblea generale del Consorzio del Parmigiano Reggiano ha approvato l'aumento del contributo ordinario pagato dai caseifici (che finanzia le attività di tutela e promozione del prodotto) che ... ansa.it

Il CLUB SCHERMA TARANTO, con il Contributo del Comune di Grottaglie, organizza la Seconda Prova Qualificazione Interregionale Assoluti Spada e la manifestazione pre-agonistica di Spada per gli atleti anno 2016/2017. Programma dell'evento: 06 DI - facebook.com facebook