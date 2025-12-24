È finita in tragedia la fuga di Vincenzo Lombardi, 64 anni, originario di Marcianise, scomparso domenica scorsa da una clinica di Lago Patria e ritrovato morto nelle campagne tra Licola e Varcaturo. Come riporta Cronaca . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Scappato da una clinica di Lago Patria, Vincenzo ritrovato senza vita in un canale di via Madonna del Pantano

Leggi anche: Cadavere ritrovato nelle acque del lago: un uomo si è tolto la vita

Leggi anche: Giugliano, il racconto del marito di una vittima di un incidente in Via Lago Patria: “Si corre troppo qui”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Giugliano, trovato morto in un canale l’anziano fuggito dalla clinica; Ore di apprensione per Vincenzo, scappato da una clinica di Lago Patria; A Lago Patria la chiesa simbolo di rinascita e amore; POZZUOLI/ Verdi e Cossiga (con Avanti) rientrano in maggioranza: fuori Volpe, Sebastiano e Morra. In bilico tre assessori.

Vincenzo trovato morto in un canale a Varcaturo, era scappato da una clinica - VARCATURO – È stato trovato morto in un canale in via Madonna del Pantano, tra Licola e Varcaturo, Vincenzo Lombardi, 64 anni, di Marcianise, scappato domenica pomeriggio da una clinica a Lago Patria. cronacaflegrea.it