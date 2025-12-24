Scappa dalla clinica dove è stato ricoverato | Vincenzo ritrovato senza vita in un canale

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Purtroppo si è conclusa con un dramma la vicenda di Vincenzo Lombardi, il 64enne di Marcianise che domenica scorsa si era allontanato da una clinica nella zona di Lago Patria. Il suo corpo è stato ritrovato all’interno di un canale per le acque piovane lungo via Madonna del Pantano, nell’area. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

