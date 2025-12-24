Purtroppo si è conclusa con un dramma la vicenda di Vincenzo Lombardi, il 64enne di Marcianise che domenica scorsa si era allontanato da una clinica nella zona di Lago Patria. Il suo corpo è stato ritrovato all’interno di un canale per le acque piovane lungo via Madonna del Pantano, nell’area. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Scappa dalla clinica dove è stato ricoverato: Vincenzo ritrovato senza vita in un canale

Si chiamava Vincenzo Lombardi ed era di Marcianise l’uomo di 64 anni scappato da una clinica di Lago Patria domenica scorsa. Come riporta Cronaca Flegrea, l’uomo è stato ritrovato senza vita ieri in un canale di Varcaturo dai carabinieri. Dopo l’identificazi - facebook.com facebook