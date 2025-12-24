Scandone Avellino solleva coach Titto Carone dall’incarico
La Scandone Avellino comunica di aver sollevato coach Titto Carone dall’incarico di capo allenatore della prima squadra.I ringraziamenti al tecnico uscenteLa società ringrazia il tecnico per il lavoro svolto con professionalità e dedizione, augurandogli le migliori fortune personali e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
