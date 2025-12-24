Scambio di auguri tra il Lecce e la stampa sportiva con un occhio al Como

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – Il 3 gennaio, quando il Lecce farà visita alla Juventus, il presidente del sodalizio giallorosso, Saverio Sticchi Damiani, taglierà il traguardo delle 300 partite di campionato.Il dato statistico – che di per sé rende bene l’idea del percorso alla guida del club - è stato ricordato da. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

«Il ritardo all’intervallo? Nella pausa molto da fare»; Sticchi: 2025 anno di grande crescita per il Lecce, mi auguro lo sia anche il 2026; Como, Fabregas rassicura tutti in vista del Lecce.

scambio auguri lecce stampaL'US Lecce incontra i giornalisti per lo scambio di auguri - Ieri sera si è tenuto al " Via del Mare " il tradizionale appuntamento dedicato allo scambio di auguri natalizi tra Unione Sportiva Lecce e Stampa locale. leccesette.it

scambio auguri lecce stampaSticchi: “2025 anno di grande crescita per il Lecce, mi auguro lo sia anche il 2026” - Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato in occasione del consueto scambio di auguri natalizi tra stampa e società ... calciolecce.it

scambio auguri lecce stampaComo, Fabregas rassicura tutti in vista del Lecce - L'allenatore spagnolo Cesc Fabregas ha partecipato all'incontro prenatalizio con la stampa della città lariana, ... calciolecce.it

