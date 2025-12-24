Scafista graziato clamoroso in carcere all' Ucciardone | cosa è successo

È svenuto in carcere dopo aver sentito il proprio nome al telegiornale. È successo lunedì sera, nel carcere Ucciardone di Palermo, ad Alaa Faraj Abdelkarim, detenuto condannato per concorso in omicidio plurimo e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il servizio televisivo parlava dei cinque decreti di grazia firmati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quando dalla tv è arrivato il nome "Abdelkarim", il detenuto si è voltato verso il compagno di cella chiedendo: " Hai sentito anche tu il mio nome? ". Subito dopo ha perso i sensi ed è stato soccorso e trasferito in infermeria. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

