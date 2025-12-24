Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta alla città e ai tifosi del Savoia a firma del Sindaco Corrado Cuccurullo, per fare chiarezza sulle polemiche delle ultime ore sulla vicenda stadio e bar interno all’impianto sportivo. Sento il dovere, come Sindaco, di rivolgermi direttamente alla Città, ai tifosi e a tutti coloro che hanno a cuore il Savoia e Torre Annunziata. Lo Stadio “Alfredo Giraud” è regolarmente agibile. L’agibilità dell’impianto sportivo, rilasciata dagli organi competenti, riguarda le condizioni strutturali e di sicurezza dello stadio e non è in discussione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Savoia, il sindaco Cuccurullo: “Lo stadio Giraud è regolarmente agibile”

Leggi anche: Serie D, girone I: Savoia all’ultimo respiro, il guizzo di Reis fa esplodere il Giraud

Leggi anche: Torre Annunziata, agibilità permanente per lo stadio del Savoia

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Calcio: agibilità permanente per lo stadio del Savoia - Un risultato atteso dalla locale squadra di calcio, il Savoia (militante nel campionato di serie D), decretato al termine della ... ansa.it

Torre Annunziata, il sindaco Cuccurullo: «Mare, cultura e sinergie per cambiare immagine» - In mezzo la consueta voglia del sindaco di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullo, di difendere l’immagine della sua città ... ilmattino.it

Il Savoia di Emanuele Filiberto primo in D: "Senza stadio adeguato tutto sarà vanificato" - Il Savoia di Emanuele Filiberto di Savoia è primo in classifica in Serie D e punta senza troppo nascondersi al ritorno fra i professionisti che rappresenterebbe il culmine di una rinascita iniziata ... tuttomercatoweb.com

#MargheritadiSavoia, dopo l’azzeramento ricomposta la Giunta: conferme e nuovi ingressi Dopo l’azzeramento deciso nell’ultimo Consiglio comunale, il sindaco Bernardo Lodispoto ha ufficializzato la nuova composizione della Giunta di Margherita di Savoia. - facebook.com facebook