Savino Del Bene implacabile | battuta Cuneo e secondo posto consolidato

Il team Savino Del Bene si impone con un netto 3-0 contro Honda Cuneo Granda Volley, consolidando la seconda posizione in classifica. La partita si è svolta con equilibrio nei primi set, ma la formazione di Savino Del Bene ha preso il controllo, mostrando solidità e determinazione. Risultato importante per la squadra, che prosegue il suo percorso in campionato con continuità.

