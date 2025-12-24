Savino Del Bene implacabile | battuta Cuneo e secondo posto consolidato
Il team Savino Del Bene si impone con un netto 3-0 contro Honda Cuneo Granda Volley, consolidando la seconda posizione in classifica. La partita si è svolta con equilibrio nei primi set, ma la formazione di Savino Del Bene ha preso il controllo, mostrando solidità e determinazione. Risultato importante per la squadra, che prosegue il suo percorso in campionato con continuità.
Savino Del Bene Volley – Honda Cuneo Granda Volley 3-0 (25-15, 27-25, 25-13) SAVINO DEL BENE: Traballi 1, Bechis 1, Skinner 9, Castillo (L1), Ruddins n.e., Franklin 7, Ribechi n.e., Bosetti n.e., Ognjenovic n.e., Mancini, Graziani n.e., Nwakalor 6, Antropova 20, Weitzel 5. All.: Gaspari. HONDA CUNEO GRANDA VOLLEY: Koulisiani, Keene 5, Atamah n.e., Rivero, Marring (L2), Pritchard 5, Magnani, Allaoui 1, Bardaro (L1), Cecconello 8, Pucelj 7, Signorile, Diop 12. All: Salvagni. ARBITRI: Santoro – Angelucci FIRENZE – È dolce il rientro a casa delle campionesse del mondo che, a un mese esatto dall’ultimo match di serie A1 disputato tra le mura del Pala BigMat, sconfigge in tre set la Honda Cuneo Granda Volley e conferma la propria imbattibilità casalinga. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Leggi anche: Savino Del Bene Scandicci travolge Bergamo e consolida il secondo posto
Leggi anche: Savino Del Bene, tre punti per blindare il secondo posto e puntare alla Champions
Savino Del Bene implacabile: battuta Cuneo e secondo posto consolidato.
La Savino Del Bene parte col piede giusto: vittoria all’esordio con Cuneo - Gara complicata a dispetto al punteggio, ma la prima giornata del campionato di A1 regala subito grandi soddisfazioni a Scandicci Scandicci (Firenze), 5 ottobre 2024 – Riparte il campionato di A1 e ... lanazione.it
Savino Del Bene non trema. Battuta anche Stoccarda - ALLIANZ MTV STUTTGART: Koskelo (L1), Morrissette, Bozic, Stautz, Robinson 1, Reesinik (L2) ne, Knollema 9, Martin ne, Varela Gomez 5, Rivers 17, Veltman 6, Krenicky ... lanazione.it
Savino Del Bene Scandicci, esordio esaltante al mondiale per club - 2, Yakutina 4, Kenzhebaeva, Syrygina (L1), Syrova n. msn.com
Savino Del Bene Volley Scandicci - facebook.com facebook
Savino Del Bene Volley Scandicci (@SDBVolley) on X x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.