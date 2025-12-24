Sassuolo Il mercato di gennaio fa già rumore

di Stefano Fogliani SASSUOLO "Faremo, a tempo debito, le nostre valutazioni. Le offerte? Ci sono per Muharemovic come per altri ragazzi, ma la nostra idea sarebbe quella di mantenere questa rosa fino alla fine". La linea l'ha dettata prima di Sassuolo-Torino l'amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo Giovanni Carnevali sapendo bene, ha aggiunto, "che arriveranno altre offerte, nel corso del mercato, ma non siamo preoccupati". Ci mancherebbe: la classifica del Sassuolo resta confortante, la forza di una società che i big, quando è stata in grado di farlo, è sempre riuscita a tenerli anche, ma gennaio si avvicina e le grandi manovre prendono forma.

