Sarri e la rinascita della Lazio | dalla quinta giornata in poi il volo verso il successo
Un inizio in salita, poi l’idea che si fa strada: la Lazio di Sarri attraversa il dubbio, lima i dettagli, cambia passo. È il racconto di una squadra che sceglie la complessità e ne raccoglie i frutti quando il calendario smette di dettare paura e il lavoro comincia a pesare più degli alibi. La partenza è dura. Errori banali, tempi sballati, spazi larghi. La sensazione di una squadra sospesa tra ciò che era e ciò che avrebbe voluto essere. Con Maurizio Sarri non esistono scorciatoie. La transizione è un’arte lenta. Si vede sul campo: uscite palla dal basso più coraggiose, linee vicine, terzini dentro al campo. 🔗 Leggi su Serieanews.com
Sarri, il ritmo è giusto: dalla quinta in poi, la Lazio ha cominciato a volare - La Lazio di Sarri ha iniziato la stagione in salita, con tre sconfitte (con Como, Sassuolo e ...
Lazio, l'avvio ti rallenta: dalla quinta giornata in poi ritmo Champions - I biancocelesti dopo l'avvio complicato hanno avuto un super ritmo viaggiando sul filo del quarto posto dalla quinta alla sedicesima giornata
Dal paradiso all'inferno e ritorno. La rinascita di Cataldi - La rinascita di Cataldi servita dentro il blocco del mercato, l'infortunio di Rovella, ma soprattutto nel Sarri-
