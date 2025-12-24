Saronno | l’attesa è finita via libera al piano sull’ex Fraschini Cosa verrà realizzato

A Saronno, il progetto di riqualificazione dell’ex Isotta Fraschini è stato finalmente approvato, segnando l’inizio di un nuovo capitolo per l’area. Dopo anni di attese e rinvii, questa iniziativa mira a valorizzare il territorio e a promuovere uno sviluppo sostenibile. La realizzazione del piano rappresenta un passo importante per la comunità locale, offrendo nuove opportunità e miglioramenti infrastrutturali.

Saronno, 24 dicembre 2025 – Dopo anni di attese, rinvii e occasioni mancate, il grande progetto di rigenerazione urbana dell’ex Isotta Fraschini può finalmente partire. Il Consiglio comunale ha dato il via libera all’adozione del Piano integrato di intervento sull’area industriale dismessa più grande della città: un passaggio decisivo che apre una nuova stagione per Saronno e per uno dei suoi luoghi simbolo. La richiesta. Una decisione arrivata al termine di una serata tesa, segnata dallo scontro politico. Alla vigilia della seduta non sono mancate polemiche sui tempi serrati di convocazione del Consiglio e, in apertura dei lavori, è arrivata anche la richiesta formale di rinvio da Lorenzo Azzi di FI, sostenuto da tutte le minoranze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

