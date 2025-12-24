Sarezzo | Presepe vivente della Valle di Sarezzo
Con le festività torna, come da tradizione, anche l'attesissimo presepe vivente della Valle di Sarezzo, quest'anno alla sua 28esima edizione: quattro pomeriggi per immergersi nello spirito più autentico del Natale. Un momento di gioia collettiva, che gli organizzatori hanno organizzato anche sul. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Ritorna il Presepe Vivente in Valle di Sarezzo! Venerdì 26 dicembre, domenica 28 dicembre, domenica 4 gennaio e martedì 6 gennaio dalle 14:00 alle 17:00, in Località Cave in Valle di Sarezzo, potrete fare un viaggio tra le stazioni e i personaggi che racco - facebook.com facebook
