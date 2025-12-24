Sarà un Natale di lavoro, fatica e sudore per la Reggiana che non vuole concedersi alcun tipo di distrazione in vista dell’importantissima sfida di sabato con la Sampdoria (ore 15). Rozzio e compagni si alleneranno oggi al pomeriggio e poi domani e venerdì al mattino. Svolte le ultime sedute, i granata partiranno poi per Genova venerdì pomeriggio, facendo un mini-ritiro prepartita che sotto la gestione Dionigi è ormai una consuetudine. A dirigere la gara sarà Giuseppe Collu (foto) della sezione di Cagliari, gli assistenti Niedda e Biffi e il ‘quarto uomo’ Calzavara. Attenzione poi al Var, dove avremo gli esperti Nasca e Mazzoleni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sarà un Natale di lavoro, fatica e sudore. La Reggiana non si concede distrazioni

Leggi anche: Pisa Inter, Gilardino non concede nessun giorno libero ai suoi: subito al lavoro per la sfida di domenica!

Leggi anche: Il pugile Dado Giustini con la Scuola del Cuoio di Firenze Un progetto fra lavoro e sport per aiutare i giovani in difficoltà "Col sudore ho avverato i miei sogni, spero riesca anche a loro». Boxe e artigianato. La via del riscatto

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Da Gaza al lavoro povero a Alberto Trentini, lettera a Babbo Natale x.com

Filcams Cgil Padova: “Proclamato lo sciopero del lavoro festivo per Natale, Santo Stefano e Capodanno” #Padova #Cgil #commercio #sciopero - facebook.com facebook