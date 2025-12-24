Santo Stefano col Gruppo dei 10 Il ’Gianni Cazzola classic trio’ nell’ultimo concerto allo ‘Spirito’

Il Gruppo dei 10 conclude la stagione musicale con l’ultimo concerto dello ‘Spirito’ di Vigarano Mainarda. Sul palco, il ‘Gianni Cazzola classic trio’, un ensemble di comprovata tradizione e sobrietà, guidato dal noto batterista Gianni Cazzola. Dopo dodici anni di programmazione, questa serata rappresenta un momento di riflessione e saluto, mantenendo vivo il valore della musica tradizionale e l’identità del locale.

Un classic trio per chiudere una stagione di concerti fortemente tradizionale e identitaria. In questo senso, Gianni Cazzola, batterista ottantasettenne conosciuto in tutta Italia come Mr Swing, è il band leader ideale per salutare, con un po’ di malinconia, il locale che ha accolto le programmazioni del Gruppo dei 10 per dodici anni: lo Spirito di Vigarano Mainarda. Un ristorante unico nel suo genere, che purtroppo nel 2026 chiuderà i battenti. Pertanto, il concerto del prossimo 26 dicembre, Santo Stefano in Jazz – che si terrà in matinée, con inizio alle ore 13:00 – sarà l’ultimo organizzato in quella che nel tempo è diventata la vera casa dell’associazione musicale, in via Rondona 115. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

