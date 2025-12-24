Sanremo 2026 Conti pesca da Ballando | spunta il tris vincente per l’Ariston

Dopo la finale di Ballando con le Stelle, si specula su un possibile collegamento con Sanremo 2026. L’eventuale scelta di un volto noto potrebbe rappresentare un passo importante per l’Ariston, consolidando un rapporto tra programmi televisivi di successo. Questa transizione, ancora in fase di discussione, evidenzia la volontà di arricchire il festival con esperienze e personalità apprezzate dal pubblico italiano.

All’indomani della finale di Ballando con le Stelle, il palcoscenico televisivo italiano potrebbe assistere a un passaggio di testimone particolarmente suggestivo. Andrea Delogu, Francesca Fialdini e Barbara D’Urso, rispettivamente prima, seconda e terza classificata nell’edizione appena conclusa dello show di Milly Carlucci, entrano di diritto nel totonomi per la coconduzione di Sanremo 2026. Una suggestione che circola con insistenza negli ambienti televisivi e che trasformerebbe il podio di Ballando in un trampolino diretto verso il palco dell’Ariston. La trionfatrice Andrea Delogu, che ha conquistato il pubblico con la sua energia e spontaneità, rappresenterebbe una scelta naturale per Carlo Conti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

