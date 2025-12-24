Le elezioni regionali in Extremadura hanno rappresentato un duro colpo per il Partito socialista operaio spagnolo guidato da Pedro Sánchez, aprendo una fase di forte incertezza per il governo nazionale. In un contesto segnato da bassa affluenza e diffusa sfiducia verso la politica, il voto ha assunto un significato che va oltre i confini regionali, trasformandosi in un test politico di portata nazionale. In una comunità storicamente considerata un bastione del socialismo, il Psoe ha subito una sconfitta netta, passando da 28 a 18 seggi e perdendo oltre 100mila voti rispetto alla precedente tornata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sànchez: le Regionali come un campo minato. I Popolari davanti al dilemma: governare con l’estrema destra di Vox?

Leggi anche: Spagna, Vox e i fondi pubblici dirottati alla fondazione: “Spese opache”. Bufera interna all’estrema destra

Leggi anche: Regionali Puglia, Rossella Travaglio in campo con 'Popolari con Decaro' per riportare Lucera al centro della Regione