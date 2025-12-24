San Lorenzello minore evade dalla comunità e viene arrestato

A San Lorenzello un minore straniero evade dalla comunità e compie un furto: rintracciato dai Carabinieri alla stazione di Telese Terme e arrestato. San Lorenzello (Bn) – È stato rintracciato e arrestato questa mattina dai Carabinieri del NORM – Aliquota Operativa della Compagnia di Cerreto Sannita un minore di origine straniera, già ospite di una comunità di accoglienza del territorio. Il giovane è ritenuto responsabile dei reati di evasione e furto aggravato, commessi lo scorso 10 dicembre, per i quali era stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

