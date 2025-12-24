San Lorenzello BN | evasione dalla comunità e furto rintracciato ed arrestato un minore

Il giovane, già sottoposto a misura restrittiva, è stato rintracciato dai Carabinieri dopo l’allontanamento dalla comunità e arrestato per evasione e furto aggravato.. Nella mattinata odierna, i Carabinieri del NORM – Aliquota Operativa della Compagnia di Cerreto Sannita hanno tratto in arresto un minore di origine straniera, già ospite di una comunità di accoglienza del territorio. Il giovane è ritenuto responsabile dei reati di evasione e furto aggravato commessi il 10 dicembre scorso, a seguito dei quali è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il minore, che si trovava ristretto presso la struttura in regime di custodia attenuata per precedenti reati, si era allontanato arbitrariamente nelle prime ore del mattino del 10. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

