San Giustino presepe vivente di Celalba

Il presepe vivente di Celalba, a San Giustino, è una tradizione consolidata che richiama ogni anno numerosi visitatori. Con oltre trenta scene e circa ottanta figuranti, questa rappresentazione coinvolge l’intero paese creando un’atmosfera autentica e suggestiva. Un evento che unisce comunità e turismo, mantenendo vivo il patrimonio culturale locale e offrendo un’esperienza tradizionale e coinvolgente per tutti.

SAN GIUSTINO - Migliaia di visitatori, un intero paese che si mobilita, una trentina di scene dislocate e ottanta figuranti per allestire il presepe vivente di Celalba che torna e rinnova una tradizione ormai storica per il comune di San Giustino. Dietro le quinte l’associazione "Le Terre di Plinio", il circolo Acli di Celalba col supporto delle istituzioni per questa manifestazione che affonda le sue radici nella visione dei mastri presepiali di oltre 25 anni fa e che continua a rappresentare un punto d’incontro tra fede, cultura e tradizione popolare. Il percorso si snoda attraverso 30 scene allestite che si addentrano nel cuore del borgo storico fino a raggiungere la scena della Natività. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Giustino, presepe vivente di Celalba Leggi anche: Ariano, a San Pietro Apostolo torna il Presepe Vivente dei Bambini Leggi anche: Natale 2025, “Il presepe vivente dei bambini” con Galahad a San Demetrio La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. San Giustino, presepe vivente di Celalba; San Giustino, tre uscite per il presepe vivente nel borghetto di Celalba; Torna il Presepe Vivente di Le Cese a Nocera Umbra. San Giustino, presepe vivente di Celalba - Dietro le quinte l’associazione . msn.com

Presepe vivente a Celalba. Con 35 scene e 80 figuranti per raccontare la Natività - San Giustino: tre appuntamenti il 26 e 29 dicembre, poi ancora il 6 gennaio. lanazione.it

Natale in Festa in Altotevere

