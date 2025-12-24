san giovanni valdarno apre il 2026 tra capodanno di corsa e capodanno in musica

Arezzo, 24 dicembre 2025 – . Torna lo storico appuntamento con i l Capodanno di Corsa. San Giovanni Valdarno si prepara a inaugurare il nuovo anno con il ritmo cadenzato delle scarpe da corsa e l’entusiasmo di centinaia di atleti. Giovedì 1 gennaio torna infatti il tradizionale appuntamento con il “Capodanno di Corsa”, una manifestazione che nel 2026 taglia il prestigioso traguardo della quarantanovesima edizione, confermandosi come uno degli eventi podistici più longevi e amati dell’intera Toscana. L’iniziativa è curata con la consueta passione dalla sezione “Ezio Bianchi” dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport in stretta collaborazione con l’Atletica Sangiovannese e gode del patrocinio dell’Amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

