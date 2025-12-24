San Charbel Makhlouf, celebrato il 24 dicembre, è uno dei santi più venerati del Libano. Nato in un piccolo villaggio, fin dalla giovane età manifestò una profonda vocazione religiosa. La sua vita è caratterizzata da dedizione, preghiera e austerità, che lo portarono alla canonizzazione. La sua figura rappresenta un esempio di fede e impegno spirituale, ancora oggi ricordato e rispettato in tutto il mondo.

La vita e il percorso verso la santità. Charbel Makhlouf nacque in un piccolo villaggio del Libano e fin da giovane mostrò una forte inclinazione verso la vita religiosa. Entrò nel monastero di Annaya, dove si dedicò alla preghiera e al lavoro manuale. La sua vita era caratterizzata da un'estrema semplicità e da una profonda spiritualità. Nonostante le difficoltà, rimase sempre fedele alla sua vocazione, diventando un esempio di umiltà e devozione per i suoi confratelli. Il suo cammino verso la santità fu segnato da numerosi episodi di miracoli e guarigioni inspiegabili. Dopo la sua morte, il suo corpo rimase incorrotto, un fenomeno che attirò l'attenzione dei fedeli e della Chiesa, contribuendo al riconoscimento della sua santità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - San Charbel Makhlouf: il Santo celebrato il 24 dicembre

Colui che possiede la pace interiore possiede tutto; colui che non l'ha, non possiede nulla, anche se avesse il mondo intero. (San Charbel Makhlouf) #santasaggezza - facebook.com facebook