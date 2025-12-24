Sampdoria Flachi svela | Nomi importanti sono quelli del mercato però ricordiamoci che Esposito ha fatto un grandissimo campionato!

L’ex calciatore Flachi ha commentato le strategie di mercato della Sampdoria, sottolineando l’importanza di alcuni nomi in arrivo. Tuttavia, ha anche ricordato l’ottimo rendimento di Esposito durante l’ultimo campionato. La società si sta preparando alla sessione invernale, valutando attentamente le scelte da compiere per rafforzare la rosa e migliorare la squadra.

Sampdoria, l'ex Flachi duro: "Errori ripetuti, ci siamo presentati con l’algoritmo" - Intervistato da Telenord, Francesco Flachi ha analizzato con durezza l’avvio di stagione della Sampdoria, protagonista finora di un percorso deludente. tuttomercatoweb.com

La Sampdoria nella stagione 2004-05 ancora affidata a Walter Novellino, riusci' a migliorare il risultato dell'anno precedente (ottavo posto), arrivando quinta in classifica ad un punto dall'Udinese qualificata ai preliminari di Champions League. Clamorosa fu la - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.