Salvatore Esposito verso la Sampdoria idea che prende quota per il centrocampo blucerchiato

Inter News 24 Salvatore Esposito verso la Sampdoria: prende quota il trasferimento in blucerchiato, seguendo le orme del fratello Sebastiano. Un altro Esposito alla Sampdoria. Dopo Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 che in Serie B ha lasciato un ricordo importante per rendimento e personalità, a Genova potrebbe arrivare anche Salvatore Esposito, centrocampista classe 2000 oggi allo Spezia. L'indiscrezione, rilanciata da Tuttosport, racconta di contatti tornati vivi nelle ultime settimane, con i tempi che ora sembrano maturi per chiudere l'operazione. Un altro Esposito alla Sampdoria, il profilo di Salvatore e i motivi dell'interesse.

